¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡¢£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÎ¤Î¡ÖÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ÎÀµ·î¥í¥±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥í¥±¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¼ÆËôÄë¼áÅ·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡Ö¶å½£¤«¤é¡¢¤«¤É¹Áá¿©¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Íè¤Æ¤¿¡×¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤À¤«¡ÖÄë¼áÅ·¤Ç¡¢²¶£Ö£Ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¤«¤É¹Áá¿©¤¤ÂÐ·è¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤¹¤è¡ª¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¡¢·Ý¿Íº²¤¬¤¢¤ë¤«¤éµÞ¤¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾¡Íø¡£¤À¤¬¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¡Ø¥¤¥Á¥´Ì£¤À¤«¤éÉé¤±¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢µÞî±Âè£²ÀïÌÜ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡Ö²¶¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤«¤é¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤Ç¿À¼ç¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸µÃ¶¡¢µÙ·Æ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤ë¤È¡Ø¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×»×¤¦¤½¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥§¥é¥·¡¼´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£