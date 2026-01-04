北浦のおいしいものが集まる／道の駅 北浦街道 豊北

人気の理由３

・レストランに地元の魚を使ったメニューが豊富

・下関北浦特牛（こっとい）イカが味わえる

・日本海と角島を望む立地

「下関海の幸御膳」4800円

北長門海岸国定公園の景観がい美しい国道191号沿いにあるため、海岸線や角島などの島々を望む雄大なパノラマを楽しむことができます。地元豊北町をはじめ、北浦エリアで水揚げされた新鮮が魚介も魅力。海鮮メインのレストラン「わくわく亭」やベーカリー、屋外はテイクアウト専門のテナントなどが並んでいます。

写真の「下関海の幸御膳」は「わくわく亭」の人気メニューのひとつ。下関ならではのふく、クジラ、アンコウ、イカ、ウニを贅沢に味わえる御膳です。

「特牛いか丼」2500円

こちらも「わくわく亭」でいただけるメニュー。ブランドイカ「下関北浦特牛イカ」を丼でたっぷり楽しむことができます。

「海鮮いなり」450円

テイクアウトなら北浦産の魚介が数種類入ったいなり寿司がおすすめです。土・日曜、祝日の午前11時ごろ鮮魚コーナーで販売しています。

北長門の景勝地にも選ばれた美しい海と空を望む

漁港隣でトレピチ魚介が並ぶ／道の駅 萩しーまーと

人気の理由３

・モデル道の駅に選ばれた

（モデル道の駅…全国各地の「道の駅」の模範となる”特定テーマ型モデル”に選ばれた6つの道の駅

・萩漁港に隣接

・市場のような雰囲気が楽しい

「来萩（きはぎ）スペシャル」1690円

萩漁港のすぐ隣に位置。館内の鮮魚店には、その日に水揚げされた魚介が並ぶ、開店と同時に地元客やプロの料理人も訪れます。お得に新鮮な地魚を味わえる食事処も3店あります。

写真の「来萩スペシャル」は市場直送の地魚がのった名物海鮮丼。自家製ダレが魚介のうま味を引き立てています。

「萩プリン」450円〜

固めの「レトロぷりん」や濃厚な「なめらか」のほか、萩の夏みかんを使った「萩夏みかん」や季節限定の商品もあります。萩ぷりん亭2号店で。

昔懐かしい市場を再現。鮮魚店が鮮度と安さを競い合う

全国で6カ所のみの「モデル道の駅」として認定

長門ならではの食材が楽しめる／道の駅 センザキッチン

人気の理由２

・直売所で買ってグリルハウスで食べられる

・地元の食材を使ったメニューが揃う



「仙崎食べ尽くし定食」1980円

新鮮な地元食材の直売所や、長門の食を楽しめる海に面したレストランやバーベキュー小屋を備えています。長門おもちゃ美術館や観光案内所YUKUTEもあり、長門の観光拠点として賑わっています。

写真の「仙崎食べ尽くし定食」はお店の名物「花火寿司」のほか、刺身や煮つけ、長洲どりの竜田揚げなど仙崎ならではのメニューが楽しめます。

バーベキューも楽しめる

バーベキューはグリルハウスで受付をしてから、直売所へ。新鮮な野菜や魚介など食材を持って、バーキューを楽しむのもおすすめ。席料は1人200円。必要な道具はすべて揃っているので手ぶらでOKなのもうれしいですね。90分間ゆっくり味わえます。

長門市仙崎の自然の恵みが充実

島の名産品が集結／道の駅 サザンセトとうわ

人気の理由２

・リーズナブルに周防大島のおいしいものが味わえる

・道の駅の裏に絶景スポットの真宮島がある



「みかん鍋」1800円

リニューアルした物産直売所では、周防大島でとれた新鮮野菜や果物、柑橘の加工品などを販売しています。オーシャンビューの郷土料理レストランも人気。

郷土料理レストランの人気メニューが「みかん鍋」。季節限定の定食メニューで周防大島の名物鍋を一人前で提供してくれます。

「数量限定小いわし定食」1400円

こちらも郷土レストランで食べられるメニューのひとつ。当日の水揚げ次第で販売できない場合もあるので、出合えたらぜひ。

毎週日曜の早朝から朝市を開催している

ここだけのブランド肉に注目したい／道の駅 長門峡

人気の理由２

・あとう和牛を買える！ 食べられる！

・SL「やまぐち」号を間近でみられる



「すき焼きセット」2000円

直売所、食事処で阿東地域の名産品が楽しめる道の駅。目の前をJR山口線が通り、SL「やまぐち」号を眺めることもできます。

お食事処「長門峡」の一番人気メニューが「すき焼きセット」。肉はあとう和牛のもも肉のスライスを使っています。

「あとう和牛ラーメン」1000円

1日10食限定のラーメン。ラーメンの上にのる大きなあとう和牛の肉が印象的なラーメンです。

長門峡の散歩道から徒歩3分のところに位置する

