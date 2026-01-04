7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¤òÅöÆü·çÀÊ¡Ö¿·´´Àþ¤Î¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡×¡Ö³ÎÇ§ÉÔÂ¤È¤¤¤¦´°Á´¤ËËÉ¤²¤¿¥ß¥¹¡×¼Õºá¤Ä¤Å¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡Û7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Æ¥ó¥·¥ó¥é¥ó¥Þ¥ó¤Î¾®ÁÒ¤¢¤º¤¡Ê18¡Ë¤¬2026Ç¯1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÆ±Æü¡¢ÂçºåÉÜ¡¦Zepp Namba¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖHEROINES NEW YEAR in OSAKA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÆü¤Î¡ØHEROINES NEW YEAR in OSAKA¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¾®ÁÒ¤¢¤º¤¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌÜÅö¤ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆüÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬ÊªÈÎÂî¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿·´´Àþ¤Î¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÆü¤ÎLIVE¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ºÇ½é¤ÎLIVE¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ó¥é¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»ä¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤È¤¤¤¦´°Á´¤ËËÉ¤²¤¿¥ß¥¹¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö»ä¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÂçºå¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢Âçºå¤Ç²ñ¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤ÈÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦°ÜÆ°¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´ÉÍý¤òÅ°ÄìÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ó¥·¥ó¥é¥ó¥Þ¥ó¤Ï¡¢iLiFE!¤äÌë¸÷À¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëHEROINES¤«¤é2025Ç¯5·î24Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¿Ü¤«¤Î¤ó¡¦³¤Ï·¸¶¤Æ¤ó¡¦ËÅÄ¤â¤â¡¦¶×²»¤¦¤Ê¡¦¿¥ÅÄ¤³¤æ¤ó ¡¦¾®ÁÒ¡¦Ì£±à¤½¤é¤Î7¿Í¤«¤é¤Ê¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·´´Àþ¤Î¾è¤ê´Ö°ã¤¤¤Ç¥é¥¤¥Ö·çÀÊ¡¦18ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Ä°¦¤¹¤®
¢¡¥Æ¥ó¥·¥ó¥é¥ó¥Þ¥ó¡¦¾®ÁÒ¤¢¤º¤¡¢¥é¥¤¥Ö·çÀÊ
¢¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Æ¥ó¥·¥ó¥é¥ó¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¡©
