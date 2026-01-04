丸高愛実、夫・柿谷曜一朗の逆サプライズで幸せ家族ショット「なんて素敵なパパ」「お子さんたち嬉しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの丸高愛実が1月4日までに、自身のInstagramを更新。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と子どもたちとの家族ショットを公開し、話題となっている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「幸せオーラすごい」家族＆人気クリエイターの集合ショット
丸高は「自分の誕生日なのに、パパがサプライズで（子どもの絵文字）がずっと行きたがっていた『Harajuku Festival』へ」とつづり、柿谷と3人の子どもたちとの家族ショットを複数枚投稿。「優しさに感謝 ありがとう」「Happy Birthday KAKI◆（※ハートの絵文字） Thank you for always being our hero」と続け、自分の誕生日に子どもたちが行きたがっていたイベント「Harajuku Festival vol.1 〜子ども心を救え〜」へ連れて行ってくれた柿谷への感謝の思いを記した。
それぞれの写真には家族とともに、イベントの参加アーティストであるしなこ、竹下☆ぱらだいす、リアルピースが写っている。さらに、自宅で柿谷の誕生日を祝福する様子も公開されている。
この投稿には「なんて素敵なパパ」「お子さんたち嬉しそう」「最高のお誕生日」「幸せのおすそ分けありがとう」「幸せオーラすごい」などといったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
丸高愛実、家族写真披露
丸高愛実の投稿が話題
