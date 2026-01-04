¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©Îø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ♡
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö💘🧠🩸😵💫👫🔪¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡£
¹â¹»À¸¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç°ìÅÓ¤Ê½éÎø¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÉÔ¿³»à¤äµ¿ÏÇ¡¢ÀöÇ¾¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸òºø¤¹¤ëÎø°¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô