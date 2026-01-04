明日5日は二十四節気の「小寒」。暦の上では本格的に寒さが厳しくなる頃を意味しています。明日5日朝は寒気が流れ込む北日本は今朝よりも厳しい冷え込みに。関東から九州、沖縄も最低気温は平年並みかやや高い程度で、寒の入りらしい寒さ。ヒートショックに注意が必要です。

明日5日は「小寒」 寒の入りらしい冷え込みに

明日5日(月)は、冬型の気圧配置が強まり、気圧の谷が北陸を通過する見込みです。

この影響で、北海道や東北は日本海側を中心に広く雪が降り、吹雪になる所もあるでしょう。北陸は雪や雨で、夜にかけて局地的に降り方が強まり、雷を伴う所もありそうです。落雷や竜巻などの突風にご注意ください。





西日本の日本海側も雲が広がりやすく、夜は山陰など広く雨が降るでしょう。また、九州は南部を中心に雨で、四国から東海の太平洋側も午前を中心に所々で雨が降りそうです。通勤や通学の際は、雨が降っていなくても雨具を備えていくと安心です。関東は晴れ間が広がり、天気の崩れはないでしょう。明日5日(月)朝の最低気温は、北日本を中心に今日4日(日)より3℃前後低くなりそうです。札幌ではマイナス8℃まで下がり、厳しい冷え込みとなるでしょう。関東から九州、沖縄も最低気温は平年並みかやや高い程度で、寒の入りらしい最低気温となりそうです。

この一週間は寒中らしい寒さへ 朝晩の冷え込みも一段と厳しく

明日5日(月)が二十四節気の「小寒」で、20日(火)が「大寒」となり一年の中で寒さが最も厳しい頃を意味しています。「小寒」を寒の入りとも言いますが、暦に合わせたかのようにこの1週間は厳しい寒さの日が増えるでしょう。日中もマフラーや手袋などでしっかりと防寒対策をなさってください。



また、最高気温だけでなく最低気温もこれまでより一段と下がる見込みです。明後日6日(火)、7日(水)は札幌の最低気温がマイナス9℃、仙台も氷点下の冷え込みが続くでしょう。

東京や名古屋も明日5日(月)以降は朝は2℃前後まで下がる日が多く、9日(金)ごろは関東から九州でも最低気温が氷点下の冬日になる所が増えそうです。那覇も15℃を下回り、厚手のコートが欲しい寒さの日が続くでしょう。

新年早々に体調を崩さないように、事前に防寒グッズを準備しておくと安心です。外出の際の寒さ対策はもちろんですが、家の中でも冷えやすい脱衣所などは前もって暖めておくとヒートショック予防になりますので、心がけてみてください。

ヒートショック予防 家の中で寒い場所は?

ヒートショックを防ぐためには、普段から、家の中で寒い所を知っておき、対策を心がけることが重要です。家によって間取りや構造に違いはありますが、家の中で寒い場所は、脱衣所・洗面所と感じている方が一番多いという調査結果があります。また、浴室は家の北側にあることが多く、日当たりが悪いことから、冬の時期は、浴室につながる脱衣所や洗面所も一段と寒く感じられるのです。

普段、過ごしている部屋が暖かくても、寒い脱衣所・洗面所に移動した場合は、特に注意が必要です。脱衣所・洗面所で寒さを感じると血圧が上昇し、その後、温かいお湯に入ると血圧が低下するなど、血圧の急激な変動をもたらし、ヒートショックを引き起こすおそれがあります。



そこで、ヒートショックを防ぐために、入浴前には、小型の暖房器具などを使って、脱衣所・洗面所を、暖かくしておきましょう。できるだけ、脱衣所・洗面所とお風呂場との温度変化がないようにするのがポイントです。

また、トイレも、5割以上の方が家の中で寒いと感じ、ヒートショックが起こりやすい場所です。トイレにも小型の暖房機を置いたり、暖房便座を設置したりして、なるべく暖かくしてください。

住宅全体を暖めて ヒートショックを防ごう

家の中は、部屋によって室温が違います。暖かい部屋から寒い部屋へ移動するなど、急激な温度の変化によって身体がダメージを受ける「ヒートショック」が発生しやすくなりますので、なるべく室温を一定に保つのがおすすめです。



そのためには、部屋ごとに温度計を置いて室温を確認し、寒い部屋には、暖房器具を設置するなど、対策を心がけましょう。部屋と部屋の温度差をなくすためには、居室 だけでなく、家全体を暖かくすることが重要で、二重サッシにするなど、断熱化も有効です。



特に、居間や脱衣所の室温が18度未満の住宅では、浴槽のお湯の温度が42度以上の"熱め入浴"が増加する、という研究結果もあり、血圧の急激な変化につながるおそれもあります。



目安となる室温は、家中どこでも18度以上と覚えてください。