ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«¤äÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÍÉ÷¤ä¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤ÏÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤ÇËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤Ç¤¹¡£Ä«¤Îµ¤²¹¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¤±¤µ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤âÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤è¤ê¹â¤¯¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï13¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬Îä¤¿¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¸á¸å¤ÏËÌÉ÷¤ÇÎä¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤Ï¡Ý4¡î¤Ê¤É¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡:-4¡î¡¡¶üÏ©¡¡:-3¡î
ÀÄ¿¹¡¡:0¡î ¡¡À¹²¬¡¡:2¡î
ÀçÂæ¡¡:6¡î ¡¡¿·³ã¡¡:3¡î
Ä¹Ìî¡¡:6¡î ¡¡¶âÂô¡¡:8¡î
Ì¾¸Å²°:12¡î¡¡Åìµþ¡¡:14¡î
Âçºå¡¡:12¡î¡¡²¬»³¡¡:13¡î
¹Åç¡¡:12¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:10¡î
¹âÃÎ¡¡:13¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:11¡î
¼¯»ùÅç:14¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:22¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÚÍËÆü¤´¤í¤Ï¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¡¢²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¤³¤Î»þµ¨¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£