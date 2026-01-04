¡Ú Number_i¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡¡°¦¼Ö¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡×¡õ¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÙ»Î»³¤È¿À¤¯¤óºÇ¹â❤¡×
Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
°¦¼Ö¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡×¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Number_i¡¦¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ ¡Û¡¡°¦¼Ö¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡×¡õ¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÙ»Î»³¤È¿À¤¯¤óºÇ¹â❤¡×
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖFUJI¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¼Ö¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡×¤È¶¦¤ËÐÊ¤à»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹❤ÉÙ»Î»³¤È¿À¤¯¤óºÇ¹â❤¥·¥ç¥Ù¥ë¤ÎÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤¡❤¡×¡¦¡Ö¤ï¤¡¡¼¡¡Fuji¡¡¤À¤Í¡ª¡ª¡ª¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¡¡¥ª¥Õ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Íꕀ❤❤❤¡×¡¦¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È ¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤à¿ÀµÜ»û·¯¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Ç¤¹❤❤❤¡×¡¦¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡¦¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á¡¡¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ó¤¯¤ó¡¢ÁáÂ®¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦❤¡¡FUJI¤È¤¸¤ó¤¯¤ó¤È¥Ð¥¤¥¯¡¢¿À¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯12·î¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡ÖMY SHOVEL SOFTAIL CHOPPER¡×¤È¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î1997Ç¯¤ÎSOFTAIL¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡×¡ÖSHOVEL¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥Ñ¡¼¥Ä¤ò½¸¤á¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£
¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò±£¤·¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥óÌµ¤·¤Î¡ÖHARDTAIL¡Ê¿¬Èø¤¬¹Å¤¤¡Ë¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¥½¥Õ¥È¤È¤¤¤¦¡ÖSOFTAIL¡×¡Ê¿¬Èø¤¬½À¤é¤«¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¤Þ¤¿¡¢SHOVEL¤Ï¡¢1966Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥ì¡¼¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾åÉô¥«¥Ð¡¼¤Î·Á¤¬¡Ö¥·¥ç¥Ù¥ë¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¿ÀµÜ»û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢Áö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤ÎSHOVEL¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎFRISCO¤òºî¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡ÖFrisco¡×¡á¥Õ¥ê¥¹¥³¤È¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¼þ¤ê¤ò¹â¤á¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥Ú¥À¥ëÎà¤âÏ©ÌÌ¤ä±ïÀÐ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤³¹Ãæ¤âµ¡ÉÒ¤ËÁö¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÇÛÀþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
°ËÅì»Ô