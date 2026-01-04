»Å»ö»Ï¤á¤Î¤¢¤¹¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¡¡ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤Ë
¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤â¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ë¤¢¤¹¤Ï¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤Ï¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏµûÄÅ»Ô¤Ç8ÅÙ¤Á¤ç¤¦¤É¡¢ÆîÅ×»Ô¹âµÜ¤Ç7.3ÅÙ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç6.3ÅÙ¤È´¨¤µ¤¬¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ç»Å»ö»Ï¤á¤È¤Ê¤ë¤¢¤¹¤Ï¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡Ö¾®´¨¡×¤Ç¤¹¡£
¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Îñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ËÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀã¤¬º®¤¸¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤Î°ì½µ´Ö¤ÏÀã¤«±«¤¬¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢8Æü¡¢ÌÚÍËÆü¤ÏÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬4ÅÙ¤Èµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤êÀã¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£