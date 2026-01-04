»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¡¸ì³Ø¶ì¼ê¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÉ×¤È¤Ï¡ÖÌµ¸À¤Ç¤º¤Ã¤È¥³¡¼¥Ó¡¼¡×¡¡º£¤ä¡Ö¥±¥ó¥«¤Ç¡Ä¡×¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑ¤Ü¤¦¤Ö¤ê
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎR¡½50¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¸ì³Ø½¬ÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤È·ëº§¡£12Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¹ñ¸ì½¬ÆÀ¤Ø¤Ï¶ìÆñ¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¸ì³Ø¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÀÚ¡¢±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Î¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¡×¤ÇÉ×¤È¤Î¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²¿¤È¤«¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¯¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¶¤¤Êý¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢Ìµ¸À¤Ç¤º¤Ã¤È¥³¡¼¥Ó¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÅ»Ò¼½ñ¤ÇÃ±¸ì¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¡Ö·ëº§¤È¤«·èÃå¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥±¥ó¥«¡£¥±¥ó¥«¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¸ì³Ø¤ò³Ð¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½¬ÆÀ°ÕÍß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¦¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Ç¤â¡¢±ø¤¤¸ÀÍÕ¤«¤é³Ø¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£