Ãæ¹ñ¡Ö¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¼ç¸¢¿¯³²¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¡¡±ÑÊ©ÆÈ¼óÇ¾¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¹´Â«¤ò¹ÎÄê¤â¹¶·â¤ÎÀµÅöÀ¤Ï¿¨¤ì¤º¡¡¹â»Ô¼óÁê¡Ö¾ðÀª°ÂÄê²½¤Ø³°¸òÅØÎÏ¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤È¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï3Æü¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇÆ¸¢Åª¹Ô°Ù¤Ï¹ñºÝË¡¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ç¸¢¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Î¼óÇ¾¤â¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼ÌÀ¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿°ìÊý¡¢¹¶·â¤ÎÀµÅýÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¡ÖÀµÅöÀ¤Î¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎ¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¡ÖÀ¯¸¢¤Î½ª¤ï¤ê¤òÀË¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂÅª¤Ê°Ü¹Ô¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¢ÎÏ¤ò»äÊª²½¤·´ðËÜÅª¼«Í³¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¼«¹ñÌ±¤ÎÂº¸·¤ò¿¼¹ï¤ËÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤«¤ÄÌ±¼çÅª¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÌ±¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÊýÅª¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤ò¶¯¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï»ä¤Î»Ø¼¨¤Î²¼¡¢Ë®¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¹ñ¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ì¹ï¤âÁá¤¯¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£