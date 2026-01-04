2024年1月17日の記事を編集して再掲載しています。

一見するとただの棒みたいだけど、これがハイブリッドな電子楽器だったりして。

2011年に音楽産業の中心地ナッシュビルで創業されたArtiphon。バージニア工科大学で音響工学博士号を取得したマイク・ブテラ氏が創業したこの楽器ブランドは、直感的に使える電子楽器を開発しています。

自身がマルチプレーヤーでもあるブテラ氏だけに、音楽演奏のために何が必要かというツボをきちんと抑えており、しかも機能的にも充実したプロダクトが目立ちます。

自在な演奏スタイルが可能

「Chorda」もちょっと他に類を見ない電子楽器。機能としてはシンセ、ルーパー、サンプラー、MIDIコントローラーを統合していて、これ1台で電子音楽制作が可能です。

ユニークなのは演奏方法。筐体にフレット（ギターの指板に打ち込まれている金属）がレイアウトされており、鍵盤のようにプレイしたり、パッドのように叩いたり、ギターのようにかきむしったりと、さまざまなスタイルに対応しています。

タッチセンサーとモーションセンサーも搭載されており、傾けたり揺すったりすることで微妙な音色のニュアンスも表現可能。スキルを磨いていけば複雑なプレイもできそうですね。

スマホの専用アプリと連携させることができ、さまざまな楽器音のライブラリーをアサインして、いろいろなジャンルの演奏ができます。カスタムサンプルも用意されているので、ドラム、コード、ベース、リードと組み合わせていくことで、初心者でも楽曲を完成させることができます。

バッテリー駆動可能なので、ライブで使うとちょっとしたギミックになりますね。スピーカーも内蔵しているので、自宅で弾き語りも楽しめそう。重さ490gなので持ち運びも簡単です。

