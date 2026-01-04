岡本和真のメジャー1年目“成績”を米データサイトが予想

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す巨人・岡本和真内野手がブルージェイズと合意したと米スポーツ放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者など複数の米メディアが3日（日本時間4日）に一斉に報じた。岡本とメジャー各球団の交渉期限は4日午後5時（同5日午前7時）だった。

米データサイト「ファングラフス」の予測システム「Steamer（スチーマー）」が早速、岡本の来季成績を予想している。岡本は4年6000万ドル（約94億900万円）とされており、ホワイトソックスと契約した村上宗隆は2年3400万ドル（約53億3200万円）で契約していた。米メディア「ジ・アスレチック」も、岡本について爆発力では村上に劣るものの、パワーに確実性も備えた打撃は「より安全な選択肢」と評価していた。

2026年に岡本が残す成績の予想は142試合に出場して打率.251、18本塁打、55打点、53得点、2盗塁、OPS.765、WAR「1.6」となっている。村上は138試合の出場で打率.231、30本塁打、75打点、68得点、9盗塁、OPS.791、WAR「2.0」で、Steamer予想だと村上の方が高評価となっている。

また、三振の割合は岡本が16.9％、村上が28.7％で、コンタクト率は岡本の方が高い。四球率は岡本が8.8％、村上が12.6％の予想となっている。メジャー移籍1年目、実際にはどんな成績を残すのか、楽しみだ。