¡ÖÂç³°´¢¤ê¡×¤Ç¥¯¥Þ·âÂà¤·¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹°÷¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉÀ× Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤í¡ª¤³¤Î³Ð¸ç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡ª¡×
¡¡2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥ÞÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö·§¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃË¡×T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÃËÀ½¾¶È°÷¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÄ¿¹¸©»°¸ÍÄ®¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÌÍ¹©Ë¼¤Æ¤ó¤ä¡×¤Ç¡¢»Å¹þ¤ßÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀÅ¹°÷¤¬Âç³°´¢¤ê¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¤È¤³¤í¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â·âÂà¸å¤Ï¥¹¡¼¥×¤Î»Å¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Éº¬À¤Ç¥¯¥Þ¤òÂà¼£¤·¤¿ÃËÀ¤Î¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÃËÀ¤ÎÂÎÄ´¤ÏÎÉ¹¥¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·§¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÃË¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Å¹¤Ï12·î22Æü¤Ë±Ä¶ÈºÆ³«¡£ÃËÀ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤í¤½¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡£³Ð¸ç¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÄ¿¹¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡Ù¤è¤ê