¡ÖWHITE¡¡JAM¡×SHIROSE¡¢MV¤Ø¤Î»ØÅ¦¤Ë¼Õºá¡ÖºÝ¤É¤¤¤«¤é¥Ý¥í¥ê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWHITE JAM¡×¤òÎ¨¤¤¤ëSHIROSE¤¬4Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö9¤Ä¤âÎ¥¤ì¤¿·¯¤È¤ÎÎø¡×¤ÎMV¤Ë¼«¿È¤Î¶ÉÉô¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
SHIROSE¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥í¥»¤Î¡Ø9¤Ä¤âÎ¥¤ì¤¿·¯¤È¤ÎÎø¡Ù¤ÎMV¤Ç°ìÉô¡Ø¥·¥í¥»¤Î¤Á¢þ¤³¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«?¡Ù¤È¡¢¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³ºÅö²Õ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤Ë¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ºÆÅÙ¼Õºá¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Öº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ÎÇ§ÂÎÀ©¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÝ¤É¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖºÝ¤É¤¤¤«¤é¥Ý¥í¥ê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SHIROSE¤Ï¡¢Snow Man¡¢Íò¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤°áÁõ¤Ê¤É²á·ã¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£