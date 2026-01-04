阪神の岡田彰布オーナー付顧問が４日未明に放送された読売テレビ「あすリート」に出演。ＯＢでまな弟子の鳥谷敬氏と対談した様子が放送され、２０２６年の阪神について「これはしかし、８月（優勝）あるで」と語った。

「連覇に必要なこと」というテーマが掲出されると「２０２６年が一番可能性が高い。（優勝した）２３（年）の（翌年）２４（年）よりな」と言い切った岡田顧問。「今までで一番簡単かもわからんな」と語ったのは他球団の戦力分析だ。

鳥谷氏も「一番、相手が元気がない年。岡本選手がいなくて村上選手もいない。どこが阪神の相手をするのか」と呼応すると、岡田顧問は「８月に優勝するよ。普通にやったら。もうレベルが違うわ。あまりにも戦力が違いすぎるもんな他のチームとな。これはしかし、８月（優勝）あるで」とセ・リーグ史上最速優勝記録を更新しての連覇になる可能性を指摘した。

それも去年の主軸がほぼ残り、ドラフトで１位の立石ら補強ポイントの右打者を多く獲得。立石については「守備ではなく、まずはバッティングがどれくらいいけるかの見極めやろうな。そこで１年目からいけるとなったら（コンバートを）考えなアカンやろうな。でもそれは見てからやで。今の段階ではわからんわ」と分析。「いつも言うけど比較論。右打者は貴重やから、どの選手と比較するかやろうな」と語った。

連覇へライバルとなるチームを問われると「中日」と語った岡田顧問。「中日は打ちそうな気がするな。ピッチャーがいいからね。金丸とか勝つと思うよ。そういう意味では阪神と似たチーム。いい外国人を１人取ったら可能性はある」と分析していた。