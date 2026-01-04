ËëÆâ¡¦¼ãÎ´·Ê¡¢½Ð·Î¸Å¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤é¤È£¹ÈÖ¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤¬£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢½Ð·Î¸Å¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¡¢·»¤Î¾®·ë¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤é¤È·×£¹ÈÖÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ£¶¾¡£³ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸Å½ý¤Î±¦É¨¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤µ¤º¤Ë·Î¸Å¡£¡ÖÉÔ°Â¤ä´Ë¤µ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÅß½ä¶È¤ò¡ÖðôÄÇÇ±ºÃ¡×¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ó¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°ì¾ì½ê°ì¾ì½êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£