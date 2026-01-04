ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が4日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な黒バニーガールショットを投稿した。

大きな黒いウサギ耳のカチューシャ、黒ニーハイストッキングに、布面積が少ない奇抜デザインのコスチュームでのダンス動画をアップ。「目移りしたらいや〜」と視線を集めた。

また別の投稿では同じコスチュームで「溢れそうだから見て」とつづり、イチゴを胸の谷間に挟んで、98センチHカップのバストを強調するポーズをとった。

ファンやフォロワーからも「バニーぽち様」「正月から攻めてるね〜」「目のやり場に困る」「サイズがあってません」「ほとんど溢れてる」「素敵プリンプリンだね〜」「ぷるぷる最高すぎる」「セクシーでキュート」「たまらない」「美しい」「肌が綺麗」「メロメロになっちゃいます」「冥土の土産が出来ました…」「いちごになりたい」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。