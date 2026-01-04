シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、3日放送のフジテレビ系「夫が寝たあとに 新春2時間SP」（午後10時）に出演。妊娠中の精神状態を話した。

ちゃんみなは、24年7月にラッパーのASH ISLAND（26）との結婚と第1子妊娠を発表。同年11月に第1子女児出産を報告した。

妊娠中は「タイガーモード」だったと言った。初めての妊娠が「思っていたのと違ったんですよ。穏やかになると思っていた」。MCのタレント藤本美貴（40）が「『私には宿っている』みたいな」と言うと、「空きれい。あ、春…、みたいな」とソフトな雰囲気を表現。それが「まったくなくて。むしろ攻撃的になったっていうのが。びっくりでしたね」と話した。

MCのタレント横澤夏子（35）が「だんなさんに対してもタイガーモードだったんですか？」と聞くと、「はい、妊娠中は」。そして「もうびっくりしました。私じゃない私がいる」。

゛タイガーモード゛の時期、「2人で飛行機に乗った時に、だんながウイスキーを頼んで。それになんかすごい腹が立っちゃって」。そして「私普段、結構温厚な人なんですよ。それが導火線、これくらいになっちゃって」と指でひとつまみのしぐさ。「で、パンっていって（爆発して）。自分も知らないうちにウイスキーをぶん投げちゃって」。さらに夫にウイスキーをかけるなどしたという。

「私はできなくなったことがたくさんあるのに、あなたはいいですね。みたいな」と当時の心理状態を明かした。そして「ウソでもいいから、男性には後ろめたさの演技をしてほしいですね」と話した。