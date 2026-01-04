¡Ú´ÚÎ®¡Û²øÊª¿·¿ÍCORTIS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖGO¡ª¡×£±²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÆÍÇË¡¡È¯É½£´¥«·î¤Î²÷µó
¡Ö²øÊª¿·¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥º¡Ë¤Î¶Ê¡ÖGO¡ª¡×¤¬¡¢Spotify¤Ç1²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿K¡ÝPOP¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã±°ì¶Ê¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëºÇÂç²»¸»¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ï2Æü¡ÖCORTIS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥¤¥ó¥È¥í¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤¬¡¢ÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶ÊÈ¯É½¤«¤éÌó4¥«·î¸å¤ÇÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿²÷µó¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MHN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï4Æü¡ÖCORTIS¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤Î²¯Âæ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¶Ê¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú»Ô¾ìÆâ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿¶¤êÉÕ¤±¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÀ½ºî¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ»²²Ã¤·¤¿¡Ø¼«¼çÀ½ºî¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤òºÆ¤Ó¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖGO¡ª¡×¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë2½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñÆâºÇÂç²»¸»¥µ¥¤¥È¡¢¥á¥í¥ó¤ÎÆü´©¡¢½µ´Ö¡¢·î´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£