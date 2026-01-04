経済学者の成田悠輔氏は4日、TBS系「サンデー・ジャポン 2026年大予言SP!」にゲスト生出演。高市早苗首相の今年の政権運営や政界の展望を口にした。

成田氏は、高市政権の経済政策に関して「円安の要因も、日銀がちょっと利上げしてもほぼノーインパクトで何も変わらない。物価高も、そもそも、海外で物（の値段）が上がっている。輸入しないといけない資源やエネルギーの値段が上がっているという根本的な問題があり、日本国内で何をしてもどうにもならない」とした上で、「高市政権の物価高対策というのは、物価高対策になっていない」と指摘。また「高市政権が何の経済政策をやっているのか、よく見るとよく分からない。だれが敵で、だれを救おうとしているのか見えない。徐々に、高市政権への絶望みたいなものが広がっていくということが起きるのではないかという気がします」と、今年の展望を口にした

番組MCの爆笑問題の太田光が「高市さんじゃなくても、どうすればいいのか、だれもあまり分かっていないような気がする」と指摘すると、成田氏は「今、高市政権が支持を得ているのは、フレッシュで女性総理ということもありますが、いっとき出てきた野党のスターたちをうまく取り込んで、国民民主や参政が言っていたことを自民党がうまく取り込んで、『無敵の怪物』みたいになっている」と指摘。一方で、「今後、何もそれで変わらないで絶望が広がると、新しい対抗勢力が出てきて、またスターが生まれて自民党が危機に陥るというサイクルを繰り返すのではないか」との見解も示した。