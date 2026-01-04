TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ä¹Ìî¸©³ýÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡£²Æ¤Ë¤ÏÈò½ëÃÏ¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀã¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯Ãæ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¹©Ë¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤êÀÐ¤±¤ó¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ºî¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹©ºî¤Ë»È¤¦ºàÎÁ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸å¤Î¸Å¤¤Ìý¤ä¡¢¼þÊÕ¤Î¿¹¤òÀ°È÷¤¹¤ëºÝ¤Ë½Ð¤¿´ÖÈ²ºà¤Ê¤É¤¬¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¹¥¤­¤Ê·Á¤ËÀÐ¤±¤ó¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤ê¡¢¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¨¥³¹©ºî¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©