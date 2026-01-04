¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ Âè1Æü ¥¸¥ã¥¯¥êー¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó vs ¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð
¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü～2026Ç¯1·î11Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¸¥ã¥¯¥êー¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó] 0 - 2 [¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð]
¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝÂè1Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥ã¥¯¥êー¥ó ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥ê¥¨ ¥Ü¥¦¥º¥³¥Ð¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-04 17:22:05 ¹¹¿·