¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ Âè1Æü ¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½ vs ¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó
¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝ
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î4Æü～2026Ç¯1·î10Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½] 0 - 2 [¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó]
¡¡¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹ñºÝÂè1Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¦ ¥Õ¥¡¥ó¥·¥¨¥ó / ÊæÀÑ ³¨è½¤È¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó¤¬6-0¤ÇÀ©¤·¡¢¥«¥í¥ê¥Ê ¥à¥Û¥Ð / ¥×¥ê¥·¥é ¥Û¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
