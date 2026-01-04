¡È¿Í¸ýÀäÊÉ¡É´íµ¡¤Î´Ú¹ñ¤ËÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡©30ÂåÁ°È¾½÷À¤Î½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤¬¸²Ãø¡¢¡È»Ò¤ò»º¤à·èÃÇ¡É¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¡Ô´Ú¹ñ·ÐºÑ»ï¤Î»ëÅÀ¡Õ
OECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤2025Ç¯¤â½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¸ýÀäÊÉ¤Î´íµ¡¤ËÊÑ¶ÊÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ÖÃÏµå¾å¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¾Ã¤¨µî¤ë¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¡×¡Ä¡È¿Í¸ýÀäÊÉ¡É¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ì»þÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÈá´ÑÏÀ¤È¡¢¡Ö¿Í¸ý¹½Â¤ÊÑ²½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡×¤È¤¹¤ë³Ú´ÑÏÀ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¸«Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ïº£¸å¤ò¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä³Î¤«¤Ê»ö¼Â¤Ï¡¢¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¡×¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤¬2024Ç¯¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ËÊÑ²½¤Î¹æË¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤³¤Î½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤Ë¤âÉ¬¤º·ÑÂ³¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ2026Ç¯¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï½ÐÀ¸Î¨¤Î¾å¾º·¹¸þ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¿·Ç¯´ë²è¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¹¥Îã¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
Î®»³»Ô¤Ç¤Ï½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨6Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤è¤ê10Ç¯°Ê¾åÁá¤¯¿Í¸ý¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿·àÅª¤ÊÊÑ²½¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î¿Í¸ý¹½Â¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëº£¸å5Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÊý¸þÀßÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥ó¥È¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£º§°ù·ï¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ
¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¡Êµì¡¦Åý·×Ä£¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï0.75¿Í¤Ç¡¢2023Ç¯¡Ê0.72¿Í¡Ë¤è¤ê0.03¿Í¾å¾º¤·¤¿¡£¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯°Ê¹ß9Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£¤Þ¤ÀÅý·×¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï0.8¿Í¡Ê¿äÄêÃÍ¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º¤Ï»ö¼Â¾å³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö¥¨¥³¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¡×¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Âè2¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¡Ê1964¡Á74Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤Î»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ç¡¢1991¡Á96Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë·ëº§¤È½Ð»º¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬È¿È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ¤ª¤è¤½70Ëü¿Í¤¬½ÐÀ¸¤·¤¿¥¨¥³¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤Ï¡¢½ÐÀ¸Î¨¤ÎµÞ·ã¤ÊÄã²¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2000Ç¯°Ê¹ß¤Î½ÐÀ¸¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤½¤Î¿ô¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤é¤Î·ëº§¤È½Ð»º¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¹½Â¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¨¥³¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤ËÅö¤¿¤ë30¡Á34ºÐ½÷À¤ÎÇ¯ÎðÊÌ½ÐÀ¸Î¨¡ÊÅö³ºÇ¯Îð¤Î½÷À¿Í¸ý1000¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î½ÐÀ¸»ù¿ô¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î66.7¿Í¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï70.4¿Í¤Ø¤È¾å¾º¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï72.0¿Í°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢25¡Á29ºÐ¤ÎÇ¯ÎðÊÌ½ÐÀ¸Î¨¤Ï2023Ç¯¤Î21.4¿Í¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï20.7¿Í¤Ø¤ÈÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥³¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤¬Á´ÂÎ¤Î½ÐÀ¸Î¨È¿È¯¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
½ÐÀ¸¤ÎÀè¹Ô»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëº§°ù·ï¿ô¤âÁý²Ã·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î¹ñÆâº§°ù·ï¿ô¤ÏÌó22Ëü2000·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê14.8¡óÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï1970Ç¯¤ËÅý·×¤òºîÀ®¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤ÎÁý²ÃÎ¨¤À¡£
2025Ç¯¤âÁý²Ã·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£Åý·×Ä£¤Ï11·î¤Î¿Í¸ýÆ°¸þ¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÎß·×º§°ù·ï¿ô¤¬Á°Ç¯¤è¤êÌó12¡ó°Ê¾åÁý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢20¡Á30Âå¤¬¡Ö·ëº§¤È½Ð»º¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÁªÂò¤À¤¬¡¢¾ò·ï¤¬À°¤¨¤Ð¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë³ä¹ç¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿·Á¤À¡£
º§°ù·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¿·º§É×ÉØÃæ¿´¤Î½»Âð¶¡µë¤ä¡Ö6+6°é»ùµÙ¶È¡×¡ÊÎ¾¿Æ¤Î½ç¼¡¤Þ¤¿¤ÏÆ±»þ¤Î°é»ùµÙ¶È¤ò¿ä¾©¡Ë¡¢Ãæ±ûÀ¯ÉÜ¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î½Ð»º¾©ÎåÀ¯ºö¤¬ÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£·ëº§¤»¤º¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¡ÖÈóº§½Ð»º¡×¡Ê2024Ç¯5.8¡ó¤Ç²áµîºÇ¹â¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÇ§¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥¨¥³¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤Î½Ð»º·èÃÇ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿¨ÇÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î½ÐÀ¸Î¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆOECDºÇ²¼°Ì¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÅý·×´ð½à¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÏOECD½ô¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤¬1.0¿ÍÌ¤Ëþ¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ç¤¢¤ë1.37¿Í¤È¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤Î³Ë¿´ÅªÇØ·Ê¤È¤µ¤ì¤ë¸ÛÍÑÉÔ°Â¤ä½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÃÇÀä¡¢»ä¶µ°éÈñÉéÃ´¡¢¹â¤¤½»ÂðÈñÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤ÅªÌäÂê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤ÅªÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÐÀ¸Î¨¤Ï2027¡Á28Ç¯¤ËºÆ¤Ó²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤â°ì»þÅª¤ÊÈ¿È¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
½ÐÀ¸Î¨¤Î¾å¾º¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤¿·ëº§¤¬2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æµ¯¤¤¿°ì»þÅª¸½¾Ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ëÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Î¥¤¡¦¥Á¥ç¥ë¥Ò¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¡Ê½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤Ë¤Ï¡ËÈæ³ÓÅªÃ»´üÅª¤Ê¿Í¸ýÍ×°ø¤¬½ÅÍ×¤ËºîÍÑ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê´ü´Ö¤Ë·ëº§¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬·ëº§¤ò»Ï¤á¡¢º§°ù·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¿·º§´ü¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤òÂ¿¤¯»º¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬½ÐÀ¸»ù¿ô¤òÁý¤ä¤¹Í×°ø¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤â½ÐÀ¸»ù¿ô¤È·ëº§·ï¿ô¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¤¿¸å¡¢È¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¿È¯¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¶µ¼ø¤Ï¡¢½ÐÀ¸»ù¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿Í×°ø¤Ç¤¢¤ë30Âå½÷À¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤â¶á¤¯¸º¾¯¶ÉÌÌ¤ËÅ¾¤¸¡¢½ÐÀ¸»ù¿ô¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¿¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¸ÛÍÑ¡¦¶µ°é¡¦½»Âð¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ºÇ¶á¸«¤é¤ì¤ë½ÐÀ¸»ù¿ô¤ÎÈ¿È¯¤¬¤É¤ì¤Û¤É»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¶µ¼ø¤ÎÀâÌÀ¤É¤ª¤ê¡¢²áµî¤Ë¤â1988Ç¯¡¢2000Ç¯¡¢2007Ç¯¡¢2012Ç¯¡¢2015Ç¯¤È¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Î¾å¾º¤Ï·×5²ó¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Ç¯Á°¸å¤Î°ì»þÅª¸½¾Ý¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤âÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤Êý¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¡Èº£²ó¤Î¾å¾º¤ÏÅö»þ¤È°ã¤¦¡É¤ÈÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼ã¤¤É×ÉØ¤¬½Ð»º¤ò¤¿¤á¤é¤¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑÅªÍ×°ø¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¹âÊª²Á°µÎÏ¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¡¢ËýÀ²½¤·¤¿»ä¶µ°éÌäÂê¤Ê¤É¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²êÀ¸¤¨¤¿½Ð»º¤Ø¤Î·èÃÇ¤ËÎä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤áºÙ¤«¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯12·î16Æü¡¢ÊÝ·òÊ¡»ãÉô¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î½ÐÀ¸Î¨¾å¾º¤È¤¤¤¦¡Ö´ñÀ×¡×¤¬µ¯¤¤¿º£¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤¬¤³¤ÎÈ¿È¯¤ò°ì»þÅª¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¹´üÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë