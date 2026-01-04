±ÊÀ¥Î÷¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡õÀµÌçÎÉµ¬¡ÈÆ±´üÒÄ²ñ¡ÉÇ¯±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¶Ê¤¬BGM¤Ê¤Îµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×¡ÖÆ±´ü²ñ¥¨¥â¤¤¡×
¢£¸ª¤òÁÈ¤ß¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¾ð¤Î°ã¤¦3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬3Ëç¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û±ÊÀ¥Î÷¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡õÀµÌçÎÉµ¬¡ÈÆ±´üÒÄ²ñ¡ÉÇ¯±Û¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
A¤§! groupÀµÌçÎÉµ¬¤¬¸Ä¿ÍSNS¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÀ¾ÈªÂç¸ã¤ÈKing & Prince±ÊÀ¥Î÷¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¹â¤ÎÇ¯±Û¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ±´ü¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö#Æ±´üÒÄ²ñ¡×¡Ö#infinity3¡×¡Ö#¤È¤â¤¤¤¦¡×¤Î¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ß¾¯¤·¤º¤ÄÉ½¾ð¤Î°ã¤¦3¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬3Ëç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¶Ê¤¬BGM¤Ê¤Îµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×¡ÖÆ±´ü²ñ¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£