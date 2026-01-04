大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第11節の試合が3日（土）と4日（日）に行われた。

埼玉上尾メディックスとクインシーズ刈谷の対戦は両日ともフルセットの熱戦に。GAME1は、終盤の逆転から第5セットを取り切った埼玉上尾の勝利。また、GAME2の第5セットは序盤からリードを奪った埼玉上尾。流れそのままGANE2も制し、ホームで2連勝を飾った。

©SV.LEAGUE

前節を終え、14勝6敗で3位のヴィクトリーナ姫路と、13勝7敗で4位につけている大阪マーヴェラスの対決。フルセットにもつれ込んだGAME1は大阪MVの白星となった。続くGAME2をセットカウント3-1で制した大阪MVは、アウェーの地で連日の勝利。今節の結果を受け、大阪MVは姫路を抜いて3位に浮上している。

©SV.LEAGUE

群馬グリーンウイングスはAstemoリヴァーレ茨城と対戦した。GAME1はAstemoが2セットを先取するも、息を吹き返した群馬が2セットを取り返し、フルセットに突入。その後、最終第5セットを取り切ったAstemoが勝利を決めた。GAME2はホームの群馬がストレート勝利を収め、今節を引き分けとした。

©SV.LEAGUE

なお、第11節の残る4カード、アランマーレ山形 vs SAGA久光スプリングス、ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ vs PFUブルーキャッツ石川かほく、東レアローズ滋賀 vs デンソーエアリービーズ、岡山シーガルズ vs NECレッドロケッツ川崎の試合は2月21日（土）と22日（日）に開催。

次戦の第12節では、2026年1月10日（土）と11日（日）にAstemo vs 姫路、群馬 vs 刈谷、埼玉上尾 vs A山形、KUROBE vs デンソー、東レ滋賀 vs NEC川崎、大阪MV vs SAGA久光、岡山 vs PFUが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第11節 GAME1結果



群馬グリーンウイングス 2-3 Astemoリヴァーレ茨城

（24-26、18-25、25-20、25-19、12-15）



埼玉上尾メディックス 3-2 クインシーズ刈谷

（19-25、25-22、23-25、25-17、15-13）



ヴィクトリーナ姫路 2-3 大阪マーヴェラス

（20-25、25-15、27-25、16-25、12-15）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第11節 GAME2結果



群馬グリーンウイングス 3-0 Astemoリヴァーレ茨城

（25-20、25-22、25-19）



埼玉上尾メディックス 3-2 クインシーズ刈谷

（25-23、25-14、21-25、18-25、15-12）



ヴィクトリーナ姫路 1-3 大阪マーヴェラス

（23-25、25-20、23-25、17-25）