¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ£¡×ÆîÎÇ¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¾ÆÃñ¤ÎÂ¢³«¤¡¡Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦
·§ËÜ¸©¤¢¤µ¤®¤êÄ®¤ÎÆîÎÇ¹â¹»¤Ç¤Ï 2023Ç¯ÅÙ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¹â¹»»þÂå¤ËÂ¤¤Ã¤¿¾ÆÃñ¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¡¢Æó½½ºÐ¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï2Ç¯Á°¡¢¿©ÉÊ²Ê³Ø²Ê¤Î3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿23¿Í¤¬¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¾úÂ¤¤·¤¿ÊÆ¾ÆÃñ¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤¿¤á¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤À¤±¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó ¤Ê¤á¤ë¤³¤È¤µ¤¨µö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
4Æü¸á¸å¡¢ÆîÎÇ¹â¹»¤Î¾ÆÃñÂ¢¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ï 40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ï°µ¤È¸º°µ¤Î2¼ïÎà¤Î¾ÆÃñ¤ò ³ä¤ê¿å¤ò¤·¤Æ25ÅÙ¤ËÄ´À°¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö¤ª¤Á¤ç¤³¡×¤Ç´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ£¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¡£¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×(Â´¶ÈÀ¸)
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º°û¤á¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£