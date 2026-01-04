¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¹´Â«¡¢ÊÆÅö»ö¼Ô¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹ºîÀï¤ÎÆâËë
¡ÊCNN¡Ë¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¸ø³«¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤Î»þ¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¼«Âð¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¡×¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Î»ëÄ°ÍÑ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¼þ°Ï¤Ç¡¢Â¦¶á¤é¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÅÙ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆÎ¦·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¼«Âð¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÏºÊ¤È¶¦¤Ë½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¤¹¤°¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¹ÝÅ´¤ÇÊä¶¯¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´¤ÊÉô²°¤ØÆ¨¤²¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëºîÀï¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·àÅª¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ºîÀï¤ÎºöÄê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¤«¤Í¤ÆÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºîÀï¤Î²áÄø¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì·ë²Ì¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ä¹´ü¤ÎÀïÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ°Â¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Î¿ôÆü´Ö¤ÇºîÀï¤Î¼Â¹Ô¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£
Å·¸õ¤¬²óÉü¤·¡¢ºîÀï¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é1½µ´Ö°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Î2Æü¸á¸å10»þ46Ê¬¡¢ÂçÍýÀÐ¤È¥ª¥Ë¥¥¹¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤òºÑ¤Þ¤»¡¢¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥ª¤ÇÍ¼¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹¬±¿¤òµ§¤ë¡×¡£¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÅö¶É¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤½¤¦¹ð¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÊÆ·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¼¿¹õ¤Î³¤ÌÌ¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤ò³ê¤ë¤è¤¦¤ËÈô¹Ô¤·¡¢¥«¥é¥«¥¹¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÏÊÆÅö¶É¤Î¹´Â«²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬3ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢³¥¿§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¼×¸÷¥´¡¼¥°¥ë¤òÁõÃå¤¹¤ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±Æü²ñ¸«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö±¿±Ä¡×¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¡ÖÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÅêÆþ¡×¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ì¤ß¤É¤í¤Î³¤³°²ðÆþ¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¯¼£±¿Æ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¹¶·â¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿Êý¿ËÅ¾´¹¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸ÀµÚ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎËÄÂç¤ÊÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÎÊÝ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÆ±Ä´ÀªÎÏ¤¬¸¢ÎÏ°Ü¾ù¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÊÆ·³¤ÎÅêÆþ¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¹¶·â¸å¿ô»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢µÄ²ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÂçÅýÎÎÂ¦¶á¤ò´Þ¤à¥ï¥·¥ó¥È¥ó¼þÊÕ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£·üÇ°¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤À¯¼£Åª¤Ê±Æ¶Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËµÚ¤ó¤À¡£¸½ºß»Ù»ýÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù¤¨¤ëÍ¸¢¼Ô¤é¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³¤³°¤Ø¤Î²ðÆþ¤ò¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤¤ÁØ¤¬´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½àÈ÷¤Ï¿ô¥«·î¤¬¤«¤ê
º£½µ¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥í¥ê¥ÀÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¶¯²½¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤È¥ß¥é¡¼ÂçÅýÎÎ¼¡ÀÊÊäº´´±¤À¡£ºîÀï³«»Ï¤Î¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÍ¼¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£3Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¤È¤¤â¡¢Î¾»á¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£
¤³¤Î½±·â¤Î½àÈ÷¤ÏºòÇ¯12·îÈ¾¤Ð¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢·×²è¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬CNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¼«ÂÎ¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤ËÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£9·î½é¤á¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤éËãÌô¤ò±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ·³¤ÎºÇ½é¤Î¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ò¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤«¤éÄÉÊü¤¹¤ë·×²è¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¥«¥ê¥Ö³¤ÃÏ°è¤Î·³»öÎÏ¤òÌÀ³Î¤ËÁý¶¯¤·¡¢·³´Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊª»ñ¤ò°ÜÁ÷¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÁý¶¯¤¬Ì©¤«¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¡¢ÊÆÃæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ë¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌ©¤«¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢½êºß¡¢°ÜÆ°¤òÄÉÀ×¡£¤³¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±»á¤ÎÀµ³Î¤Ê½êºß¡Ê½¢¿²¾ì½ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÇÄ°®¤·¡¢3Æü¤ÎºîÀï¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¤È¡¢·×²è¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤¬CNN¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹¤Ï3Æü¡¢Åö³º¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¡Ö°ÜÆ°·ÐÏ©¡¢µï½»ÃÏ¡¢Î¹¹ÔÀè¡¢¿©»öÆâÍÆ¡¢ÉþÁõ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¡×¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºîÀïÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¶Ú¤¬CNN¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜÆâÉô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëCIA¤Î¾ðÊó¸»¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±¾ðÊó¸»¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹´Â«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤È°ÜÆ°·ÐÏ©¤ÎÄÉÀ×¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤È¡¢CIA¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ø¤Î°µÎÏ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤ÏÅö½é¡¢¸ø¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤¬¡Ê°µÎÏ¤Î¡ËÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Û¤ÜºÇ¸åÄÌ¹ð¡×
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤òÄÉÊü¤¹¤ë·×²è¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¹â´±2¿Í¤¬CNN¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Åö¶É¼Ô¤Ï¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢Æ±»á¤¬¼«È¯Åª¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Ç¤¤·¤Æ¹ñ³°Âàµî¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤Îºö¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤Î²ñÏÃ¤¬¡Ö¤Û¤ÜºÇ¸åÄÌ¹ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï3Æü¡¢¡Ö°ìÅÀ¤À¤±ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥í¤Ë¤Ï¤³¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¶Ë¤á¤Æ´²Âç¤ÊÄó°Æ¤¬Ê£¿ôÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤ÏÌîÈÚ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¹ÔÆ°¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£ÌëÌÜ·â¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¢¤ëÅö¶É¼Ô¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢12·î½é½Ü¤Þ¤ÇÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î³Î¿®¤ÏÇö¤ì¡¢ºîÀï·×²è¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¢¤ëÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12·î²¼½Ü¤ËºîÀï¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·è¹Ô¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¸½ÃÏ¤ÎÅ·¸õ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤À¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¹¶·â¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¦
¥±¥¤¥ó»á¤Ï3Æü¡¢ºîÀï¤Ï¡Ö¿ô¥«·î¡×¤ËµÚ¤Ö·×²è¤È·±Îý¤Î½¸ÂçÀ®¤À¤È¤·¡¢·³¤È¾ðÊóµ¡´Ø¤ò¤Þ¤¿¤°150¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÈÍ×°÷¤òÆ°°÷¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºîÀï³«»Ï¤ò¾µÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ·³µ¡¤ÏÀ¾È¾µå¤Î20´ðÃÏ¤«¤éÎ¥Î¦¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÏËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÃÏ¾åÌÜÉ¸¤ËÀºÌ©¹¶·â¤ò¼Â»Ü¡£°ÜÁ÷¥Á¡¼¥à¤ò¾è¤»¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¥«¥é¥«¥¹¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£¥±¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ·³¤Ï¶õ¤ÈÃÏ¾å¤ÇºîÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉôÂâ¤Î¿ÊÏ©³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¤ÎÀï½Ñ¤âÅêÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°2»þ¡¢¥«¥é¥«¥¹¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÅ¡Âð¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£ÅþÃå¸å¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ï½Æ·â¤ò¼õ¤±¡¢1µ¡¤¬ÈïÃÆ¤·¤¿¤¬Èô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÏËÉ±Ò¤Î¤¿¤áÈ¿·â¤·¤¿¡¢¤È¥±¥¤¥ó»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥±¥¤¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÈÉ×¿Í¤ÏÊÆ·³Í×°÷¤Ë¡ÖÅê¹ß¡×¡£¹ñ³°¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£·×²è¤Ë¾Ü¤·¤¤Ê£¿ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬CNN¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¤ÏÊÆ·³´Ï¡Ö¥¤¥ª¡¼¥¸¥Þ¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢ÊÆ·³¥°¥¢¥ó¥¿¥Ê¥âÏÑ´ðÃÏ¤Ë´ó¹Á¤·¤¿¡£
¥¥å¡¼¥ÐÆîÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆ±´ðÃÏ¤Ç¥Þ¥É¥¥¥íÉ×ºÊ¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢3Æü¤ÎÌë¤ËÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¶õ·³½£Ê¼´ðÃÏ¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£¡Ö¿×Â®¤µ¤È·ã¤·¤µ¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¼¥´¤ÎÉô²°¤Ç·³¾¹»¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¹´Â«¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¸å¤ÎFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ºîÀï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÊ¸»úÄÌ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇºîÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëºÝ¤Î¡Ö¿×Â®¤µ¤È·ã¤·¤µ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ·³°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò¡Ö±¿±Ä¤¹¤ë¡×¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±¹ñ¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹»áËÜ¿Í¤Ï2»þ´Ö¸å¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¼«¹ñ¤¬ºîÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÌîÈÚ¤Ê¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¿ô¥«·î¤¬¤«¤ê¤Ç·×²è¤òÎý¤Ã¤¿ºîÀï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ë¹Ô¤·¤¿¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CNN¤«¤é¡ÖÆÈºÛ¼Ô¤òÄÉÊü¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î²áµî¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬¤º¤·¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«Ê¬¤ÏÂ¾¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ÎÂçÅýÎÎ¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤À¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï°ã¤¦¡×¡Ö»ä¤Î²¼¤Ç¤ÏÌµÇÔµÏ¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë