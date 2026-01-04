ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°Íá¤Ó¤ë ¥Õ¥¡¥ó¤ËË½¸ÀÏ¢È¯¤â°ìÉô¤Ç¤Ï´¿À¼
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÊÆ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤¬ÊÆ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÍÅÝ¡£Ç¯ÌÀ¤±°ìÈ¯ÌÜ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò´Þ¤à¥¿¥Ã¥°¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÇÍÀ¼¤ÈÍðÆ®¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë²á·ã¤ÊÁ°¾¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢1·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿²¦¼ÔÁÈ¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÄËÎõ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£´Ñ½°¤ò¡Ö¥Ð¥«¤Ê¥¯¥½¥¬¥¡×°·¤¤¤¹¤ëÄ©È¯¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò·ã¤·¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿½÷»ÒÀïÀþ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢WWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò·È¤¨¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢Á°½µ¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¸Ø¼¨¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö²¿¤À¤³¤ê¤ã¥Ü¥±¡¢¤·¤Ð¤¯¤¾¡ª¤´¤ê¤ã¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤¢¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¥ê¥¢¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¡Ö¥Ð¥«¤Ê¥¬¥¤É¤â¡×¤ÈÇÍÅÝ¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ì¤Î´¬¤Àå¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ð¡Á¡Á¡Á¤«¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥«¥¤¥ê¤âÊØ¾è¤·¡¢¡Öbaka¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÏ¢È¯¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÓÞ¾Ð¡£²¦¼Ô¥³¥ó¥Ó¤¬²ñ¾ì¤Î¥Ø¥¤¥È¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬ÍðÆþ¤·¡¢ÂÐ·è¤òÁ°¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶õµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬ÀÜ¿¨¤ò²óÈò¤·¡¢¡È¥¹¥«¤··Ý¡É¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄÉ¤¤²ó¤¹¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¤È¾ì³°ÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¡£¥«¥¤¥ê¤¬¥¤¥è¤ÎÉé½ýÃæ¤Î¹ø¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ÆÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âÍðÆ®¤¬Â³¤¯¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥¢¡õ¥¤¥è¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼¡²ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¥°ÌÀ¤òºî¤ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖÁû¡¹¤·¤¯É¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥Þ¥¤¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Î°¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¸½ÃÏ´ÑµÒ¤«¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤È¿È¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»ëÅÀ¤Î°ã¤¦»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇÍÅÝ¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥Ð¡¼¥«¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸ý±ø¤¤¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥»¥°¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¶»Ç®¤À¤Ê¡×¡Ö¥¢¥¹¥«°¹¤µ¤ó±Ñ¸ì¤âÆüËÜ¸ì¤â¾å¼ê¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀåÀï¤âÌ¥ÎÏ¤ÎWWE¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦2¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÈ¿±þ¤ä¡¢¼ã´³ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥«¤³¤Ã¤Á¤Î¥á¥¤¥¯¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Î»¿¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎWWE¼Â¶·¡¦À¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿âÞ·¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¿·½Õ°ìÈ¯ÌÜ¤Î²¦ºÂÀï¤Ï¡¢¥¤¥è¡¢¥¢¥¹¥«¡¢¥«¥¤¥ê¤ÎÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬Íí¤àÂçÃíÌÜ¤Î»î¹ç¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ëÀï¤è¤ê¤âÇ»¤¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë½÷»Ò¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤«¤é¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
