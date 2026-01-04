◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

年始の京都を彩る名物レースが１８頭立てで争われ、１番人気のランスオブカオス（牡４歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は５着に終わった。鞍上の吉村誠之助騎手＝栗東・清水久詞厩舎＝はこの日、２０歳の誕生日だったが同レース初Ｖはならなかった。

勝ったのは、川田将雅騎手が騎乗した３番人気のブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）で勝ちタイムは１分３３秒７。２着は５番人気のファーヴェント（松山弘平騎手）、３着には１８番人気のショウナンアデイブ（池添謙一騎手）が入った。

吉村誠之助騎手（ランスオブカオス＝５着）「具合は良かったのですが、あまりうまく乗れませんでした」

松山弘平騎手（ファーヴェント＝２着）「１１番でしたがスタートを決めて、やりたいことはできました。重賞でもしっかり、力のあるところをみせました」

高野友和調教師（ショウナンアデイブ＝３着）「ジョッキーもうまく乗ってくれて、上々でした。着差が着差だけにもうちょっと、とは思いましたけどね。ブリンカー、５４キロ、距離も合ったと思います」

トール・ハマーハンセン騎手（トロヴァトーレ＝４着）「スタートしてから出脚がつかず、加速に時間がかかりました。最後はいい脚を使っていたけど、もう少し前でレースがしたかったです」