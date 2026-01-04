アイドルグループ・櫻坂４６の勝又春（２１）が４日、自身のブログを更新。現役の京大生であることを明かした。

この日、「ご報告」の表題のもと「新しい一年の始まりにあたって、今日は一つ、みなさんにご報告があります。以前からお気づきの方もいらっしゃったことかと思いますが、私は現在、京都大学に通っています」と明かした勝又。

「本来、大学のことはアイドル活動とは直接関係のない、いわばプライベートな話で、正直なところお話しすべきか自分の中でも迷いがありました。ただ、周りの方からのご提案もあり、今回お伝えする運びとなりました」と続けた。

その上で「お伝えすることになった背景としては、『自分らしさ』を大切にしたいという思いからです」と、つづると「でも、ある話題になると、時々力が入ってしまいます。それが、受験や勉強、学生生活のお話を聞かせてもらったときです。共感する気持ちや、少しでも力になれたらという思いとは裏腹に、大学について公表していなかったため、自分の話をどこまでしていいのか分からず、慎重に言葉を選んでいました。その結果、せっかく会いに来てくださったのに、どこか自分らしくない受け答えをしてしまったこともあります」と回顧。

「今回の公表を一つのきっかけとして、一人の人間として日々を過ごす中で感じてきたことや、経験してきたこと、立ち止まったことをもっとありのままの姿でお話しできたら『誰かの不安や迷いにそっと寄り添い、前に踏み出すきっかけとなりたい』という私のアイドル活動における目標にも、少しずつ近づいていけるのではないか。そうした思いが周りの方とお話しする中で固まり、今回お伝えする形となりました」と公表の理由を説明した。

そして「アイドルとしても学生としても、まだまだ未熟者ですが、今年は自分自身の成長とともに、応援してくださる皆さんの日々に、少しでも彩りや楽しさを添えられるよう誠心誠意努めてまいります」と決意表明した。

勝又は２００４年１月２４日、京都府生まれの２１歳。２０２５年４月、櫻坂４６新メンバーオーディションに合格。四期生としてグループに加入している。