◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

年始の京都を彩る名物レースが１８頭立てで争われ、武豊騎手＝栗東・フリー＝騎乗のクルゼイロドスル（牡６歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ファインニードル）は７着。１２番手で迎えた直線で、上がり３ハロン２位となる３３秒２の末脚で追い込んだが、掲示板には届かなかった。

勝ったのは、川田将雅騎手が騎乗した３番人気のブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）で勝ちタイムは１分３３秒７。２着は５番人気のファーヴェント（松山弘平騎手）、３着には１８番人気のショウナンアデイブ（池添謙一騎手）が入った。

武豊騎手（クルゼイロドスル＝７着）「スタートが良くなかったし、厳しいレースになったけど、最後まで脚は使ってくれました。力はあります」

岩田望来騎手（ヤンキーバローズ＝６着）「かかりましたね。ポジションは完璧だったのですが。課題が多いです。リラックスして走れたら、上位に食い込めるんですが。それでも６着ですから、力はあります」

高杉吏麒騎手（ラケマーダ＝８着）「少し緩いように感じました。前に壁をつくれたほうが、頑張れたのかなと思います」

坂井瑠星騎手（キープカルム＝９着）「馬の感じは良かったですが、直線で不利があって、力を出し切れませんでした」

松若風馬騎手（マサノカナリア＝１０着）「取りたい位置を取れましたが、ノーストレスで取りたかったです。直線で一瞬反応はありましたが、距離かなと思います。脚が上がりました」

酒井学騎手（キョウエイブリッサ＝１２着）「いい枠に入ったなと思いましたし、そつなく乗りたかった。スタートしてからも人気馬を見る形で、ポジションもキープできたんですが、時々（ハミが）抜けちゃうところがあって。前と後ろがつながるのに時間がかかる感じで。勢いがついたところで前がごちゃついた。スペースがあれば脚を使えたと思う」

木幡巧也騎手（ホウオウラスカーズ＝１３着）「枠が外でなかなか、馬群に入れませんでした。その中でためを作れていますが、ごまかして競馬しないと、真っ向勝負ではまだ厳しいです。脚は使えていますし、もう少しせこく乗れれば」

富田暁騎手（コレペティトール＝１４着）「内枠でしたし、勝った時のイメージで乗りたかった。ペースが遅かったですね。脚は使っていますが、前が止まりませんでした。もう少し流れてくれればと思いますが、馬は頑張ってくれました」

亀田温心騎手（ヤマニンサンパ＝１５着）「ゲートはいつもあんな感じですし、しまいを生かす競馬をしました。内の前が有利で、脚を使っているんですが、前が止まりませんでした」

団野大成騎手（シンフォーエバー＝１６着）「何とかハミをかけないように乗りましたが、途中でかんでしまいました」

北村友一騎手（ガイアメンテ＝１７着）「スタートがひと息で、伸び上がるようなスタート。今日もそうでした。１６００メートルの開幕週で、１８００メートルの時よりもリカバリーできませんでした。返し馬の感じは良かったんですが…。申し訳ないです」

藤岡佑介騎手（エアファンディタ＝１８着）「終始、ついていくのにいっぱいでした。前残りの競馬では厳しいです」