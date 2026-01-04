¡Ô°ëÅÄÆ»»Ë¤¬²òÀâ¡Õ¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø¥»¥ß¤Î·»Äï¡Ù¡£Á°È¾À¸¤ÏÃÏÃæ¤Ç¡Ä¡×Å·²¼¿Í¤ÈºÇÎÉ¤ÎÊäº´Ìò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤È¤Ï¡©¡ÚÂç²Ï¥É¥é¥Þº£Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Û
2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬1·î4Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å·²¼¿Í¤ÈºÇÎÉ¤ÎÊäº´Ìò¤Ï¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î°ëÅÄÆ»»Ë»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
【画像】第二次小牧長久手の戦いが起こっていれば、家康の命は危なかった
建長は、建吉「代理」に起用され続け……
¡¡2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡¢½¨Ä¹¤È¤¤¤¨¤ÐÅ·²¼¿Í¤ËÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿·»¤òÊäº´¤¹¤ëÀ¿¼Â¤Ç²¹¸ü¤Ê¾ï¼±¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·»½¨µÈ¤Î¶¯Îõ¤¹¤®¤ë¸ÄÀ¤â¤¢¤ê¡¢½¨Ä¹¤Ë¤Ï¡¢±Æ¤ÎÂ¸ºß¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄï¤¬·»¤òÊäº´¤¹¤ë¡×»Ñ¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¡¢¼«ÌÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄï¡¢¿®¹Ô¤Ï¡¢·»¤ÈÁè¤¤¡¢¹³Áè¤ÎËö¤ËËÅ»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¹ñ»þÂå¤Î·»Äï¤Ï·ì¤Ç·ì¤òÀö¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡½¨µÈ¤Ï¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤¿¤±¡¢Í×µá¿å½à¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Äï¤Ç¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢½¨Ä¹¤Ï¡¢½¨µÈ¡ÖÂåÍý¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏÂç·³Àª¤òÎ¨¤¤¤Æ¹çÀï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤Î·»Äï´Ø·¸¤ò¸½Âå¤Î¾ï¼±¤Î¥á¥¬¥Í¤ò°ìÅÙ³°¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îò»Ë³Ø¼Ô¤Î°ëÅÄÆ»»Ë»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
Ìµ¤«¤éÍ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿½¨µÈ
¡¡Ë¿Ã·»Äï¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥»¥ß¤Î·»Äï¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°È¾À¸¤Ï¡¢ÃÏÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÅÊ¸½ñ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤¬½ñ¾õ¤Ê¤ÉÆ±»þÂå¤Î³Î¼Â¤Ê»ËÎÁ¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢30Âå¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡½¨µÈ¤ÏÌµ¤«¤éÍ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ÃË¤Ç¤¹¡£Íç°ì´Ó¤«¤éÅ·²¼¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¾å¡¢µ©¤Ç¤¹¡£Àï¹ñ¤Î²¼Ñî¾å¤Ç¤â¿ÈÊ¬¤Î¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤Î¤·¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÏÉã¤¬Àï¹ñÂçÌ¾¡£ÆÁÀî²È¹¯¤â¡¢ÁÄÉã¤âÉã¤â»°²Ï¤ÇÍÌ¾¤ÊÂçÌ¾¤Ç¤¹¡£ÂÍøÂº»á¤âÉãÁÄ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÌ¾Ìç¤È¤µ¤ì¤¿³ùÁÒ¸æ²È¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö»ÙÇÛ¤ÎÀµÅöÀ¡×¤Îº¬µò¤ÏÄ¹¤é¤¯²ÈÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¹õÁ¥¤¬Íè¤ë¤È¡¢¤â¤¦¿ÈÊ¬¤Ç¤ÏÀï¤¨¤Þ¤»¤ó¡£À¾ÍÎ²½¡¢¹©¶È²½¡¢ÉÙ¹ñ¶¯Ê¼¤Ë¤ÏËÝÌõ¤È·×»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À¸¤¤¿ËÝÌõµ¡¡¦·×»»µ¡¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤ÊÆþ»îÌäÂê¤òºî¤ê¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ËÃÏ°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë³ØÎò¿ÈÊ¬À©¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£Ëö¤«¤éÂçÀµ´ü°Ê¹ß¡¢Äë¹ñÂç³Ø¤äÎ¦³¤·³¤Î»Î´±³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¿Í¤¬ÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÌä¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÆÀ¤ò¤¹¤ë¡¢½ÐÀ¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÌ±¤¬É¬»à¤Ç³ØÌä¤ò¤·¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤ÎËÖ¶½¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï¿©Æ²¤Ç¤µ¤¨¡¢Ìò°÷¡¦Àµ¿¦°÷¡Ê³ØÎò¼Ô¡Ë¡¦¸Û°÷¡ÊÌµ³ØÎò¡Ë¤È¤ï¤«¤ì¡¢³ØÎò¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÎò²¼Ñî¾å¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£»»È×¤äÄ¢Êí¤Ä¤±¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î»ÒÂ¹¤¬Â¿¤¯ÎÉ¤¤³ØÎò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í´ü¤Ë¼±»úÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÃÏ¼ç¡¦¾¦²È¡¦°å¼Ô¡¦²¼µéÉð»Î¤Î»Ò¤äÂ¹¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ï»ÙÇÛÁØ¤«¤é²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÎò¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤Ç²¸·Ã¤ò¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÏªÀïÁè¤Þ¤Ç¤Î·³¿Í¤È¤¯¤Ë¾·³¤Ï¤Û¤Ü»ÎÂ²¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀïÁè¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÎÂ²½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Î´±³Ø¹»½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·³¤Î¾åÁØÉô¤¬¼ç¤ËÌ±´Ö½Ð¿È¤Î³ØÎò¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤¿¤ó¤ËÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃéµÁÌÇ»ä¤Î°ÛÍÍ¤Ê»×ÁÛ¶µ°é¤ò¤¦¤±¤¿ÌÀ¼£¤Î»ÎÂ²À¤Âå¤È¡¢³ØÎò¤ÇÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¤¬¤Ã¤¿À¤Âå¤Ç¤Ï¹ÔÆ°¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³ØÎò¥¨¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ï·ìÅý¤Î¸¢°Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Å·¹Ä¤È²ÚÂ²¤ò¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¡¢¿ÈÊ¬À©¤ò°ìÉôÊÝÂ¸¤·¡¢½ö·®¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¸¢°Ò¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÎò»Ë²È¤ÎÈ¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤¬¡ÖÀïÁè¤¹¤ë¤È¡¢·³¿Í¤Ï¼ß°Ì¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£·³½Ì¤¹¤ë¤È»ÕÃÄÄ¹¡¦´ÏÄ¹¤Î¥¤¥¹¤¬¸º¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â»ÆÀ´ªÄê¤¬¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤È¡¢¶ì¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾ÍÎ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤Ç¡¢¹©¾ì·¿·ÐºÑ¤Ç¹âÅÙÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö³ØÎò¿ÈÊ¬À©¡×¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÁªÈ´Ë¡¤Ïº£¤äÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÝÌõ¤È·×»»¤È¤¤¤¦¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¥¨¥ê¡¼¥È¤òÁª¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¾¤ò¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡Ö¼«¸ÊAI²½¶µ°é¡×¤À¤±¤ò¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¿êÂà¤Ë¿êÂà¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£Æü¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À¤½±¿ÈÊ¬¤ò»ý¤¿¤º¡¢³ØÎò¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤Ë¿Ã·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¼¥í¤«¤é°ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÀ¸³¶¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£¤É¤ó¤Ê»ñ¼Á¤«¡£Íç°ì´Ó¤«¤é¤Î¿ÍÊª¤Î»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ë¿Ã²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÅÅµÅª¤ÊÌ¾Ãø¤¬¤¢¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¨µÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤Î¸¦µæ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£½¨µÈ¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤È¤Ï¡¢¤É¤¦ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£À®¸ù¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢½¨µÈ¥¿¥¤¥×¤Î²¿¤ò¿¿»÷¤·¡¢²¿¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½¨Ä¹¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬¸«½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë¿Ã²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÅÅµÅª¤ÊÌ¾Ãø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÏÊÕÀ¤Í´¡Ê¤è¤¹¤±¡ËÀèÀ¸¤Î¡ØËÂÀ¹Þ¤Î»äÅªÀ¸³è¡Ù¡Ê1939Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½ê¤Ë¶Ð¤á¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÀï¹ñ»ËÎÁ¤ò°ìÍ÷¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀï¹ñÂçÌ¾²È¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò´ö¤Ä¤«¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ØËÂÀ¹Þ¤Î»äÅªÀ¸³è¡Ù¤â³Ú¤·¤¤ËÜ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ÍÊª¤¬À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¨µÈ¤ÎÂ¦¼¼¤ÎÆþÍá¤È¤«¡¢½¨µÈ¤¬»Ò¶¡¤Ë¥¥¹¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»äÅªÀ¸³è¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃ°Ç°¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Î¡ÖË¿Ã½¨Ä¹¡×¤È¤¤¤¦¹à¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½¨Ä¹¤Ï»×Î¸¿¼¤¯²¹¸ü¤Î·¯»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö´²¿ÎÂçÅÙ¤Î¿Í¤Ç¡¢¤è¤¯ÂÀ¹Þ¤Î·çÅÀ¤òÊä¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î½¨Ä¹Áü¤Ï¡¢ºæ²°ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¡ØË¿Ã½¨Ä¹¡¡¤¢¤ëÊäº´Ìò¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸åÀ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¢¨°ëÅÄÆ»»Ë»á¤ÎÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡Ö½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡×¡ÊÁ´4²ó¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ëÅÄ Æ»»Ë¡¿Ê¸éº½Õ½© 2026Ç¯1·î¹æ¡Ë