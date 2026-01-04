¡¡µð¿Í¡¦´Ý

¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ÁÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä£²£°£²£¶¡Á¡×¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥¿¥á¤Ë·çÀÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£

¡¡¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´Ý¤Ï¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é³§¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¡£¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÎãÇ¯¤Ë°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¡£

¡¡·ë¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤À¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢³«¾ì¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï»³ºê¡¢Àô¸ý¡¢ÅÄÃæ±Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£