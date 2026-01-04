¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¡×¹ÈÇò¿³ºº°÷¡¦»°Âð¹áÈÁ¤Î¡ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡ÉNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¡Ö¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡×
¡¡1953Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£Âè76²ó¤ò¿ô¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ»á¤¬¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¡×»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó´¶Æ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡È5¿ÍÁÈ¡É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹ÈÇò¤ÎÂæËÜ¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó
¡þ¡þ¡þ
¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¡ÖÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡×¸÷·Ê
¡¡ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢TUBE¤¬¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ· -¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó-¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÇúÎö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¤Þ¤µ¤«Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Ï¡£»ä¤Ï¿³ºº°÷ÀÊ¤ÇÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¡¢Ç¯Ëö¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤âËèÇ¯¹ÈÇò¤Ïµ¢¾Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÄñ¤´¤Ï¤ó¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ä²ÈÂ²ÃÄÝ³¤ÎÊÒ¼ê´Ö¤Ë¡¢SNS¤ò²£ÌÜ¤Ë¸«¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¤É¤¤·¤Ê¤¬¤éÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¼¡¼¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î½Ëº×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¹¤Î¸µÁÄ¤À¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢³Ý¤±À¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¤È¤¯¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐM!LK¤Î³§¤µ¤ó¡£¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢À¸¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¡¢¤È´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤Î¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È±é²Î²Î¼ê¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»ä¤Ë¤Ï¡Ê¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡Ë¾¡¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢À¸¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òM!LK¤ÏÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢5¿ÍÁ´°÷¤¬É½¾ð´Þ¤áËÜÅö¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¡¢¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÉñÂæ¤Ë½¸·ë¤¹¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢TUBE¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡£²£ÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ª»°Êý¤¬¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£AKB48¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£Mrs. GREEN APPLE¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤º¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤À¡¢¤³¤ì¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦½Ëº×¤Ê¤Î¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ØÌëºù¤ª¼·¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤í¡¢¡Ø2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¡Ö³¦·¨¡×¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡©
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¡È½Ëº×¡É
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Î®¹Ô¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö³¦·¨¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë³¦·¨¡¢±é²Î³¦·¨¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¡¢²¿¤«¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼³¦·¨¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏSNS¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î³È»¶¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤À¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤Ê¤«¤À¤±¤ÎÎ®¹Ô¤¬¤¢¤ë¡£³¦·¨¤´¤È¤Ë¡¢Î®¹Ô¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï°ã¤¦¡£Ç¯Ëö¤Ë¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÉáÃÊ°ã¤¦ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¸«¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ·¼ãÃË½÷¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¤ÈÖÁÈ¤À¡£Ç¯Ëö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¡Ö¥Ï¥ì¡×¤Î½Ëº×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¹ÈÇò¤È¤Ï¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¡¢¡Ö³¦·¨¡×¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë½Ëº×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¿³ºº°÷ÀÊ¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ÈÇò¤Ë¤¢¤ë¡È¶öÁ³À¡É
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢³¦·¨¤Î°Û¤Ê¤ë²Î¼ê¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¬Åö¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼êÆ±»Î¤¬°ì½ï¤Ë¸ª¤òÁÈ¤à¡×¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÏÆÌò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤¦¡¢°Æ³°¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¶öÁ³À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤³¤½¤¬²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£»×¤ï¤ºÂÎ¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢²£¤Ë¤¤¤ë¿Í¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡AI¤¬È¯Å¸¤·¡¢·×»»¤µ¤ì¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÈè¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈTUBE¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸ª¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶öÁ³À¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿·Ç¯¤ò¼÷¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡ÒÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢Ä«¥É¥é&Âç²ÏÇÐÍ¥¤Î¡È¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡É¤â¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¹ÈÇò¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê»°Âð ¹áÈÁ¡Ë