ÌðÂô±ÊµÈ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢Ä«¥É¥é&Âç²ÏÇÐÍ¥¤Î¡È¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡É¤â¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¹ÈÇò¤ÎÉñÂæÎ¢¡É
¡Ò¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¡×¹ÈÇò¿³ºº°÷¡¦»°Âð¹áÈÁ¤Î¡ÈÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡ÉNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¡Ö¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1953Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£Âè76²ó¤ò¿ô¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤ò¤Ä¤È¤á¤¿Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡¦»°Âð¹áÈÁ»á¤¬¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¹¤®¡Ä¡×¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡É¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ76ºÐ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¹ÈÇò¤ÎÂæËÜ¤â¡Ä¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
»æ¿áÀã¤ò¥â¥Ã¥×¤Ç¡Ä¿ÍÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¥â¥Ã¥×¤Î¿ô¤ÈÉñÂæÅ¸³«¤ÎÂ®¤µ¤Ë¶Ã¤¯¡£
¡¡¤â¤¦¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Î¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»æ¿áÀã¤¬Èô¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ã¥×¤¬ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¸½¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¿Í¤¬²¡¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿ÍÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï»æ¿áÀã¤ä¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤Þ¤µ¤«¿Í¤Î¼ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤Ä¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¿Í¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿³ºº°÷¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡Î¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ëº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï²Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤ò´ÑµÒ´Þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤¤¡£ÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÀ¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ï¿³ºº°÷¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔÆâË¿½ê¡×¤«¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ëÌë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡Ø¿¿¼Â¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡Á¡Ù¡Ø¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Ð¥¹¡Ù¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿ÌðÂô±ÊµÈ
¹ë²Ú¤Ê¿³ºº°÷ÀÊ¤Î¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¤Ã¤×¤ê¡É
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¿³ºº°÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¹ÈÇò¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤Ã¤È²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£4»þ´ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄÃçÌî¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯¡¢³Ý¤±À¼¤â¤º¤Ã¤È³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ó¤ÊÈè¤ì¤Ê¤ó¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¡¢¤È²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ½Ö´ÖÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤³¤Î¿ÍÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ê¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ë¼ç±é¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÄ¥¤ë¿Í¤ÎÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤«¤½¤ì¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢»ä¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÃåÊª¤Ç¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤È»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ªÈþ¤·¤¯¡¢¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÂÎ´´¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È½ñ¤¯¤È¤ªÁ°¤Ï¤É¤³¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÃåÊª¤Ç4»þ´ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë»ÑÀªÎÉ¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢Âº·É¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤âº£Ç¯¤ÏÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢2000Ç¯¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë³Ú²°¤Øµ¢¤ë¤È¤¤Ë¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤ì¤¿MISIA¤µ¤ó¤È¼ç±é¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤³¤Ë°î¤ì½Ð¤ë¥ª¡¼¥é¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£NHKÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÄ«¥É¥é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤Î²Î¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Æ¡Ö¤¿¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²Î¤¨¤¿¤Î¡ª¡©¡¡ ºî»ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡©¡×¤È°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¿¤«¤·¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ØÇ¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£¹ÈÇò¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢DISH//¤Î¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼ç±é¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ÈÇò¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¢¤Ç¤â¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÑÀª¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÃåÊª¤âÁÇÅ¨¤À¤¬¥É¥ì¥¹¤âºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤³¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬2025Ç¯¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤ÇÄ°¤¯¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¤ªÆó¿Í¤Î²ÎÀ¼¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¡Ö¥Ï¥ì¤Î¾ì¡×
¡¡´ÑµÒ¤â¿³ºº°÷¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤Ê¡¢¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¤¬¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ç¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Î®¹Ô²Î¤ò¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò¡¢±é²Î¤ò¡¢²Î¤¤ÍÙ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥Ï¥ì¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â·ÝÇ½¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ì¤Î¶õ´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤ê¤Ê¤¥±¤Î¾ì¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀáÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¥Ï¥ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸·ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÈóÆü¾ï¤Î¶õ´Ö¤òÀø¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò¼÷¤°¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê»°Âð ¹áÈÁ¡Ë