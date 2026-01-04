ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ä±«¤ÎÈÏ°Ï¹¤¬¤ë¡¡´¨¤µÏÂ¤é¤°½ê¤âËÌÉ÷Îä¤¿¤¯
5Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÎ¦¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤Ï±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤À¤ì¤äÍîÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìë¤«¤é¤ÏÀã¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¤Ï¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬´Ë¤ß¡¢ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤âÆüÍËÆü¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï13¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤âËÌÉ÷¤¬Îä¤¿¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¡¢¸á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æµ¤²¹°Ê¾å¤Ë´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦µÚÀî Íõ¡Ë