蟹座・女性の運勢

パートナーや親友など、自分にとって近しく大事な存在の意欲に少々戸惑う時期かも。いま相手は何か強く惹かれるものがあり、それに向かっておおいに挑戦したくなっているのでしょう。それ自体はとてもよいことですが、蟹座はいろいろな意味でそれについていきにくいのかも。結論から言うと、ついていかなくていいのだけれど、少々空くお互いの距離が気になってしまうのでしょう。でも、もし当てはまるなら「もっといろいろ話してほしい」など、アピールするのは逆効果。離れた位置から相手を見守り、自分は自分でやりたいことを探していきましょう。ただ相手の存在から刺激をもらう、というのはいいですね。

蟹座・男性の運勢

人の積極性や強い挑戦意欲に刺激され、同時に戸惑いを覚えやすいタイミングです。特に影響があるのはパートナーや親友、仕事上の相棒など、近しい存在の誰かかな。いま相手は強く心惹かれ、何とかして達成したいと感じる目標を持ちやすい状態です。それ自体は素晴らしいことですが、一心に追いかける姿に蟹座がやや疎外感を覚える面もあるのかも。ただ、いまはそういう時期なので無理に引き寄せたり一緒にいるべきと考えたりする必要はありません。が、もし刺激を受けたなら、「自分はどうしたいか？」を自問自答するのはいいですね。