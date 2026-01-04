獅子座・女性の運勢

パワフルで集中力の高い社会運が訪れています。いまの獅子座は自分に必要なものがはっきりとわかっているよう。そのために具体的な行動&努力もできる時期なので、何か思い当たることがあるならいまこそ取り組むべきです。頭も使いつつ身体もしっかり動かすのがコツ。“体得する”イメージで。同時に、もし心身の状態を変えたいなら筋トレや有酸素運動に取り組むのもよさそう。きちんと計画を立てれば、一気に身体を変えられます。ただ、用心すべきはストイックになりすぎること。度が過ぎると反動がきそうなので、休養日や自分へのご褒美も予定に組み込むべきです。

獅子座・男性の運勢

自分自身の集中力と取り組み方の質次第で、かなりの高レベルなものを生み出せるとき。一般的に見るとそれは社会面で現れますが、運動などを通じた自身の健康面でも同じ効果を得られそうです。もしこうしたい、こうしようというものが見えているなら、具体的な計画を持ち、それをコツコツ達成しながら進みましょう。確実性の高い動き方がもっとも適しています。同時に、いまは悪い意味でも自分を追い込みやすいので、ストイック過剰には気をつけて。休養や余裕のある時間などもプランに盛り込み、メリハリをつけましょう。