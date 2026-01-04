乙女座・女性の運勢

非常にモチベーションの高いパワフルなとき。特にいまの乙女座は「自分には何が必要か」が直感的にわかっているようです。いま心惹かれ、挑戦してみたいと思う何かがあるなら、ぜひ取り組んでみましょう。頭だけでなく、身体も使って“体得する”イメージで。かなり難しい内容でも短期間で獲得&会得してしまう可能性もあります。が、そういう乙女座の情熱は周囲にはあまり理解されにくいかも。特に少し距離感のある友人などには「そこまでする必要ある？」など言われがちかな。結果、意欲が削がれてしまってはもったいないです。ひとりで黙々と取り組む方がいいですね。

乙女座・男性の運勢

強い挑戦意欲を発揮できるパワフルなタイミング。いま惹かれるものに対しては、ぜひ計画性をもって、積極的に取り組んでみましょう。かなり難しい内容でもいまの勢いなら達成もそう難しくはないはず。心身をどちらも活用して向き合うのがコツです。が、そういう意欲は周囲の人には理解されにくく、むしろ「なぜそこまでやるのかわからない」などと言われやすい面も。人に話したことでエネルギーを失ってはもったいないので、やりたいことは自分だけで行動を起こしましょう。自分の直感のほうがずっと頼りになりますよ。