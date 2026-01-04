蠍座・女性の運勢

非常に強く蠍座の日常に入ってくる誰か、もしくは何かが登場しそうな時期です。相手は（もしそれが人なら）蠍座に大事なことを提案し、そして行動をうながすよう。それ自体はとても肯定的で納得のいくものではあるものの、その勢いには押され、「そこまでしないといけないの？」という気持ちも上がってくるのでは。結論から言えば、いまは黙って従い、思いきって動いてみるべきです。やってみなければつかめない何かが、そこにはあるのでしょう。もし何か問題を抱えているなら、経験のある誰かやその道のプロに相談するのもアリな時期です。

蠍座・男性の運勢

ある具体的な状況、もしくは人からの指摘を受け、何かに向かって猛然と動き出しそうなときです。その内容にはある種の強制力があり、「たしかにその通りです」と蠍座も思ってしまうかも。実際大事な展開なのでのっかっていって正解なのですが、その勢いに押されて否定的な気分になる可能性もおおいにあります。が、そうやって躊躇し、先延ばししているより、いま動き出したほうがはるかにうまくいく確率は高いでしょう。求めているものがあるなら、なおさら行動したほうがよさそう。ちなみに、いま諭してくれる先輩や経験者、もしくはプロフェッショナルな存在は頼りになります。