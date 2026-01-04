射手座・女性の運勢

自分が急に現実的になった気持ちがしそうな時期です。実際、何となく受け入れてきたことに対し、よりシビアな目を向けジャッジしようとするのでは。「これ、そこまでしてやる価値がある？自分の労力に見合っている？」みたいな感じかな。特に日常生活や家族関係などであいまいなまま了解させられている内容が多いなら、この行動はベスト。また同時にもっと稼ぎたいという気持ちがある場合、「稼げる自分になるには？」を考えるといいかも。今後自分をもっと伸ばしたいなら、自分のなかに明確な基準を設けるべきなのでしょう。また、その基準を守ろうという努力も必要ですね。

射手座・男性の運勢

自分のなかに新たな＆より現実的な視点が芽生えるとき。その視点から見ると、いままで何気なく受け入れてきた日常生活のなかには、「本当にこれでいいのか」（ダメだろう）と感じるものがあちこちにあるのでは。価値観がブラッシュアップされつつあるのもあるし、射手座がより積極的になり、「自分自身に見合う評価を受けたい」という思いが強まるのも関係ありそうです。欲しいものがあるなら、どうすればそれが手に入るのかじっくり考え計画を立て、実行していきましょう。特に収入を増やしたい場合はそれが有効です。自分で決めて、自分で守っていかないとね。