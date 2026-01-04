山羊座・女性の運勢

強い意志と挑戦欲、好奇心を併せ持ったパワフルなときです。いまもし何か強く惹かれるものがあるなら、ぜひ行動を起こしてください。いっけん難しく見えてもそれは山羊座に必要なもので、直感的にそれが理解できているのでしょう。よく考えると同時に、身体も積極的に動かして。ただ、パートナーを筆頭とする親しい相手はそのことをあまり理解してくれません。「何でそこまで頑張る必要があるの？」と言ってきそう。思いを共有しようとしても難しい時期なので、いまは単独で動くほうがよさそう。自己完結したほうが充実度も高いはず。「わかってもらうのは難しい」という前提で、人とはかかわるように。

山羊座・男性の運勢

非常に高い直感力とモチベーションに恵まれたタイミングです。いまの山羊座には自分に必要なことがとてもよくわかっているよう。強く惹かれ、挑戦意欲をかき立てられるものがまさにそれでしょう。思いきってやってみれば、短期間で大きな成果をあげられることも。ただパートナーのような近しい誰かは、その心境を理解できないかもしれません。共有しようとしても逆にテンションを下げられてしまうので、いまは自分だけで動くほうがいいのでは。人の意見より、自分自身の実感のほうを大事にしてください。頭も体も同時に動かす活動に向きます。