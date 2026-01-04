¡Ú µÈÅÄ±Éºî ¡Û¡¡57ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍÍ¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤ÎÍÍ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤â¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡¡¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òSNS¤ËÅê¹Æ
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ±Éºî¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯1·î3Æü¤Ë57ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ï¡Ö³§ÍÍ ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÃÈ¤«¤ÊÂÀÍÛ¤Î²¼¤ÇÄ«¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ä¤Ä57²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤È¤«¤Ê¤êÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈºòÇ¯¤ÎÌ¦¡Ê¤Ø¤Ó¡ËÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¶¥ÁöÇÏ¤ÎÍÍ¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤ÎÍÍ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤â¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£
¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤ÎÊâ¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡Ö²¿½è¤«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¤¤Æ»Ò¶¡¤â¾è¤»¤é¤ì¤ë¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ÎÍÍ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê°ÂÁ´¤Ë¥Ý¥¯¥Ý¥¯Êâ¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡ÖµÞ¤¬¤º ¾Ç¤é¤º ¥Ý¥¯¥Ý¥¯ ¥Ý¥¯¥Ý¥¯ ¤æ¤Ã¤¯¤ê ¤æ¤Ã¤¯¤ê¡ÄËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²º¤ä¤«¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢³Ê»ÒÊÁ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¥Á¡¼¥Õ¤òÇÁ¤«¤»¤¿ÀµÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤ë¿·Ç¯¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö57ºÐ¤Î±Éºî¥Ñ¥Ñ¡¢¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ªÀµ·î¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤´²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
