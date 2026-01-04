Î©·û¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³»ö¹¶·â¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀµÅö²½¤Ç¤¤ëÏÃ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï£´Æü¤Ë»°½Å¸©°ËÀª¿ÀµÜ¤Ç³«¤¤¤¿Ç¯Æ¬µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£³ÆüÌ¤ÌÀ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎËãÌôÌ©Í¢¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î»äÅ¡¤ò´ñ½±¤·¤Æ¹´Â«¡£É×ÉØ¤Î¿ÈÊÁ¤ÏÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢Áá¤±¤ì¤Ð£µÆü¤Ë¤â¸½ÃÏ¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î³°¸ò¤ÎÅ´Â§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤Ë¤è¤ë¸½¾õÊÑ¹¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¶Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Å´Â§¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÅ´Â§¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤¬¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤È¤«¹ñºÝË¡¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤ß¤ÆÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£²ó¤Ï¶Ë¤á¤Æµ¿Ìä¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¹ñÏ¢¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¸¢¹ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¡ÊÊÆ¹ñ¤Î·³»ö¹¶·â¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÀµÅö²½¤Ç¤¤ëÏÃ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²ÆüÌë¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö£±·î£²Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤¤Á¤ó¤È»öÁ°¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ö¸å¤ËÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¿¤À¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
