¹ñÃçÎÃ»Ò¡¡²Æì¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª»¨¼Ñ¿©¤Ù¤¿»þ¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢£´ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤«¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Æì¤ÎÀµ·îÊ¸²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÃç¤Ï¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£²Æì¤ÎÀµ·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÆÚ¤ÎÃæ¿È½Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆÚ¤ÎÆâÂ¡¤ò½èÍý¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤»þ¤Ë°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤»¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÈÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ï¡¢²Æì¤½¤Ð¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð´é¡£
¡¡¤ª»¨¼Ñ¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÚ¤ÎÆâÂ¡¥¹¡¼¥×¤¬¤ª»¨¼ÑÂå¤ï¤ê¡£Ìß¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£¹ñÃç¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìß¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é»ä¡¢Åìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª»¨¼Ñ¿©¤Ù¤¿»þ¥¹¡¼¥×¤ËÌß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿²Æì¸©¾®ÉÍÅç¤¬ÉñÂæ¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Î»£±Æ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦£²£µÇ¯Á°¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¾®ÉÍÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²¡Á£³²ó¡£¤¢¤È¤ÏÁ´ÉôÅìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤ó¤Á¤ã¤óÁû¤®¤È¤«¤·¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤âÅìµþ¡ª¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´ÉôÅìµþ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö²Æì¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢³°¤¬±Ç¤ëÉôÊ¬¤À¤±¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£