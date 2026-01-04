1月4日、中山競馬場で行われた10R・ジュニアカップ（L・3歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の1番人気、リゾートアイランド（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。ハナ差の2着に2番人気のサレジオ（牡3・美浦・田中博康）、3着に3番人気のジーティーシンドウ（牡3・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:34.8（良）。

ジュニアC・リゾートアイランドと津村明秀騎手

4頭横並びで入線

津村明秀騎乗の1番人気、リゾートアイランドがゴール前の大激戦を制した。直線坂を駆け上がってからは激しいデッドヒートを演じ、4頭がハナ面を合わせて入線。僅かにリゾートアイランドに軍配が上がり、オープン初勝利を飾った。また、地方から参戦していた矢野貴之騎乗のコスモギガンティアは離れた後方から追い込み5着だった。

リゾートアイランド 4戦2勝

（牡3・美浦・上原佑紀）

父：イスラボニータ

母：エディスバーグ

母父：Frankel

馬主：胗田将司

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 リゾートアイランド

2着 サレジオ

3着 ジーティーシンドウ

4着 グランセレスト

5着 コスモギガンティア

6着 オーライカモン

7着 マーゴットブロー

8着 フレンドモナコ