活動復帰の小島瑠璃子「心身ともにバランスを崩していた時…」茶事業スタートへの想い・経緯明かす
【モデルプレス＝2026/01/04】タレントの小島瑠璃子が2026年1月3日、自身のInstagramを更新。茶事業をスタートすることを明かした。
【写真】茶事業に参入・32歳タレント、笑顔で茶積みする姿
小島は「店舗開店のお知らせ」と題し、「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と報告。「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました」と茶への深い愛をにじませ、「これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。私を救ってくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい」と店舗開店に至った経緯を明かした。
小島は2025年10月12日、自身のInstagramにて「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。同年11月には、復帰後初となる公の場にて、今後の仕事について「もし、一緒にお仕事をしたいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティ番組だったりとか」「あとは文字を書く仕事もやってみたいなと思っていまして。連載…コラムみたいな」と活動への意欲を見せていた。（modelpress編集部）
◆小島瑠璃子「心身ともにバランスを崩していた時…」
◆小島瑠璃子、2025年10月に復帰
