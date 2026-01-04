¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ê¥ÊÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¶¯ÅðÈÈ¡¢¹öÃæ¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ö¥Ê¥Ê¤¬ÄÄ½Ò¤¹¤ì¤Ð¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤ë¤ÈÄó°Æ¡×
²Î¼ê·ó½÷Í¥¤Î¥Ê¥Ê¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¶¯Åð¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤ÎËö¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼ÔA»á¤Î¹öÃæ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ê¡¢¡È¥Î¡¼¥Ö¥é¡É¤ÇÅìµþ´Ñ¸÷
µî¤ë1·î2Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿JTBC¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¥Ê¥Ê¤Î²È¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¡¢ÆÃ¼ì¶¯Åð½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿A»á¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹öÃæ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤òÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ø»ö·ïÈÉÄ¹¡ÙÂ¦¤Ï¡¢A»á¤¬ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¹öÃæ¤«¤é¤Î¼ê»æ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¤³¤Î5Ëç¤Î¼ê»æ¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ï±³¤À¤é¤±¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤ÏÀàÅð¤òÌÜÅª¤Ë¥Ê¥Ê¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥Ê¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¶§´ï¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò»É¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÈò¤±¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼ª¤È¼ó¤Î´Ö¤ò7cm¤Î¿¼¤µ¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢A»á¤Ï¥Ê¥Ê¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤È²ù¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢¥Ê¥Ê¿Æ»Ò¤ËÀ©°µ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤ò»ö¼ÂÄÌ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ê¥ÊÂ¦¤«¤éÊì¿Æ¤Î°åÎÅÈñ¤Ç¤¢¤ë4000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó430Ëü±ß¡Ë¤ÏÂç¤·¤¿³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ë¶§´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÄÄ½Ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¹ç°Õ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤ËÄÄ½Ò¤·¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½êSUBLIME¤Ï¡¢A»á¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°åÎÅÈñ¤ä¶âÁ¬¤ÎÄó°Æ¡¢¶§´ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²Ã³²¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÏÈ¿¾Ê¤Ê¤·¤ËÈï³²¼Ô¤òÁê¼ê¤ËÈ¿ÁÊ¤·¡¢ÍÌ¾¿Í¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò°ÍÑ¤·¤Æ2¼¡Èï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ±½è¤Ï¤Ê¤¯Ì±¡¦·º»ö¾å²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ¥Ê¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¤ËAFTERSCHOOL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤â¤È¤â¤ÈÈþËÆ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÈþ½÷¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥Ã¥É¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Î´Ú¹ñ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç±éµé½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£